Стоимость биткоина через десять лет может достигнуть 1 млн долларов

Москва, 5 марта. Первая в мире по уровню капитализации криптовалюта биткоин через десять лет может подорожать до 1 млн долларов, считает гендиректор биржи Kraken Джесси Пауэлл.

По его словам, биткоин в конечном итоге станет новой мировой валютой. При этом это не первый «многообещающий прогноз» Пауэлла. Летом прошлого года он заявлял, что за два года курс биткоина взлетит до 100 тысяч долларов за виртуальную монету.

Как отмечает Bloomberg, доллар все еще является самой крупной в мире резервной валютой и эталоном для международной торговли. Несмотря на это, стоимость доллара по отношению к другим мировым валютам в 2020 году несколько снизилась.

Биткоин же показывает высокую волатильность на рынке. За последний месяц он достигал отметок как 58,1 тысячи долларов, так и 43,8 тысячи. Поэтому некоторые аналитики сомневаются, что актив может выступать в качестве платежного средства.

Аналитик БКС Владимир Толгский ранее предположил, что ажиотаж вокруг биткоина может оказаться спланированной акцией американского правительства. По его словам, криптовалюта может быть использована США для писания огромного госдолга.

Компания "Лаборатория Касперского" ранее сообщила, что в даркнете продают вакцины от COVID-19, оплатить которые можно биткоинами, пишет "ФедералПресс".