Сиквел комедии «Космический джем» выйдет на экраны в 2021 году

Вашингтон, 5 марта. Сиквел комедийного фильма режиссера Джо Питка «Космический джем» выйдет на экраны летом 2021 года. В Сети уже появились первые кадры.

Семейная картина 1996 года рассказывала о вторжении агрессивных инопланетян, которые хотели поработить персонажей сериала Looney Tunes. Для решения конфликта герои затеяли баскетбольный матч, к участию в котором привлекли баскетболиста Майкла Джордана.

Сиквел расскажет о приключениях баскетболиста Леброна Джеймса. Премьера в России намечена на 15 июля. Картина выйдет также на сервисе HBO Max передает Entertainment Weekly.

Game on! In @SpaceJamMovie, @KingJames leads the charge as the Looney Tunes’ superteam reunites for the craziest basketball game anyone has ever witnessed. See the FIRST LOOK: https://t.co/jurZXtwxBV Story by @derekjlawrence pic.twitter.com/q2ztmQorQd