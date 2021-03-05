Пожилой житель Артема угрожал мэрии терактом из-за отсутствия телесигнала

Владивосток, 5 марта. Отсутствие возможности посмотреть телевизор побудило пожилого мужчину позвонить в городскую администрацию. Разгневанный гражданин угрожал чиновникам терактом.

Полиция Артема отыскала местного жителя, который угрожал мэрии террористическим актом, сообщает «КП». «Злоумышленником» оказался пожилой мужчина, которого вывела из себя неисправность телевизора.

Раздраженный гражданин позвонил в администрацию города и пожаловался на отсутствие телевизионного сигнала. Провайдер в течение долгого времени не устранял неполадку, чем вызвал гнев пользователя. Завершая разговор, мужчина пообещал устроить теракт, если проблемы продолжатся.

Полиция оперативно отследила сигнал и нашла «террориста», который сразу же признал свою вину.

Жительница Минусинска сообщила о бомбе в МФЦ, чтобы не стоять в очереди, сообщал ФАН.