Пикет в поддержку российской семьи Зайберт состоялся в Калининграде

Калининград, 5 марта. Пикет против незаконного изъятия трех детей у российской семьи в Германии состоялся возле генконсульства ФРГ в Калининграде.

Мероприятие состоялось 5 марта в 12 часов по местному времени. Одиночный пикет был организован в поддержку российской семьи Зайберт, у которой немецкие представители изъяли несовершеннолетних детей.

На место акции приехали сотрудники правоохранительных органов. Полиция не стала предпринимать каких-либо действий, поскольку правила одиночного пикета были полностью соблюдены.

На одном из плакатов виднелась надпись «Дети Зайберт в концлагере Меркель!!!».



Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что омбудсмен РФ разбирается в истории с изъятием российских детей полицией Германии.