Вашингтон, 5 марта. Кэролайн Роуз Джулиани, дочь адвоката экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, в красках описала свой опыт секса втроем и заверила, что это сделало ее «лучшим человеком».

Адвокат Трампа Руди Джулиани никак не может выбраться из череды скандалов. В последний раз американская пресса подняла его на смех после скандальной сцены в комедии режиссера Саши Барона Коэна «Борат 2». Сейчас Джулиани снова оказался в центре скандала, однако не по своей вине — на этот раз внимание прессы завоевала его дочь Кэролайн.

Кэролайн Джулиани часто пишет в гламурные американские журналы, такие как Vanity Fair. На этот раз дочь самого скандального адвоката Америки рассказала, что секс втроем сделал ее «лучшим человеком».

В своей новой заметке Кэролайн рассказывает о своей роли «единорога» — так в сексуальных практиках называют женщин, предпочитающих заниматься сексом с уже устоявшимися парами. Например, она рассказала, как после регистрации на сайте знакомств откликнулась на объявление женщины, которая хотела бы найти девушку, которая будет доминировать над ней, пока над самим «единорогом» будет доминировать ее муж.

Женщина подробно описала встречу с парой по имени Оливер и Изабелла. Изабелла была «куквиной» (англ. Cuckquean. — Прим. ред.) — так называют женщин, любящих смотреть на то, как их муж занимается сексом с любовницей.

«Я была восхищена тем, с какой любовью Оливер смотрел на Изабеллу, с какой готовностью он исполнял ее даже самые странные фантазии», — пишет она в материале под названием «История единорога».

Джулиани рассказала, как этот опыт помог ей осознать и принять свою пансексуальность, побороть депрессию и болезненную тревожность. Как член ЛГБТ-сообщества она призывала американцев голосовать не за Трампа, на которого работает ее отец, а за действующего президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис.

«В детстве я воочию наблюдала за тем, как такие жестокие и эгоистичные политики как Дональд Трамп разрушали нашу страну. Мне хотелось бежать так далеко, как только возможно. Но поверьте моему опыту: побег — это не выход. Мы должны остаться вместе и бороться. А лучший способ бороться — это голосовать. И если мы будем голосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис, мы остановим Трампа», — призывала Кэролайн с глянцевых страниц Vanity Fair.

Дочь адвоката Трампа подчеркивает, что она осознала весь «ужас режима Трампа» именно после осознания себя как части сообщества ЛГБТКИА+. Она была уверена, что, останься Трамп в Белом доме, он будет продолжать угнетать сексуальные меньшинства.

Федеральное агентство новостей освещает в том числе и сексуальный скандал, развернувшийся вокруг губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. После выдвижения трех обвинений в сексуальных домогательствах демократические СМИ констатировали «политическую смерть» Куомо.