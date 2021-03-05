Сатановский призвал забыть об устаревшей коннотации 8 Марта и радоваться празднику

Международный женский день 8 марта — прекрасный праздник, и совершенно неважно, какая у него раньше была политическая коннотация, считает российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский. Эксперт поздравил читательниц ФАН с наступающим праздником.

«8 Марта — это женский праздник, совершенно неважно, какая у него раньше была политическая коннотация. Это день, когда мы поздравляем наших мам, бабушек, жен, дочек и внучек, девочек на работе», — считает востоковед.

Сатановский рассказал, что 8 Марта отмечают и в рабочем коллективе — поздравляют коллег-женщин цветами и небольшими подарками, и дома.

«Любой день, когда вы можете порадовать близких, родных, совершенно неважно, какой это день и какой праздник, — надо радоваться и поздравлять, отмечать. За счет этого мы на самом деле и выжили во всех наших бесконечных формациях, которые сменяют одна другую», — добавил собеседник ФАН.

Сатановский поздравил женщин и девушек с наступающим праздником.

«Мои искренние поздравления в Женский день! В той стране, в которой я живу, которая раньше называлась Советский Союз, а теперь — Российская Федерация, это день наших женщин. Мы их любим, мы их поздравляем, дарим им цветы и подарки. Они у нас самые лучшие, они намного лучше нас, мы это знаем практически с самого рождения. И пусть у них все будет хорошо», — сказал Сатановский.

Ранее Станислав Садальский поздравил женщин с 8 Марта, но не всех.