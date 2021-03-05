Чеченский след Дениса Короткова

ФАН продолжает публиковать информацию о возможной причастности журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова к различным преступлениям, связанным с терроризмом. В этот раз хотим напомнить нашим читателям, как прошла командировка Короткова в Чечню в составе сводного отряда милиции и почему она закончилась смертью одного из коллег будущего спецкора.

С января 2000 года будущий журналист «Новой газеты» несколько раз ездил в составе сводного отряда МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в командировки в Чеченскую Республику. И там его подозревали в преступлениях, которые будут посерьезнее обычной взятки.

Подпольный бизнес

Сводный отряд милиции из Петербурга, куда был приписан во время второй чеченской кампании Денис Коротков, дислоцировался в двух населенных пунктах — станице Мекенская Наурского района Чечни и в селе Старые Атаги в Урус-Мартановском районе. Места относительно тихие, хотя крупные инциденты там все же были в самом начале кампании — в 1999 году.

Год назад мы смогли на условиях анонимности взять интервью у одного экс-сотрудника ФСБ — он курировал отряд, в котором как раз служил Коротков. И, по его словам, тогда следствие предполагало, что Денис, возможно, проворачивал мелкие махинации среди местного населения и подозревался в сотрудничестве с боевиками.

«Началось все с того, что в середине зимы спецназ смог обнаружить сразу серию схронов с боеприпасами недалеко от расположения отряда. Объемы были небольшие, да и в основном там находились боеприпасы для огнестрельного оружия. Поэтому оперативная разработка велась довольно лениво. Пока мы не натолкнулись на подтверждения, что патроны уходили из 40-го отряда. От приехавших петербуржцев. Вот тут разработка началась уже серьезней. В Питере чеченцы вели себя почти как дома. И если бы удалось выследить того, кто поставлял боеприпасы, то можно было бы раскрутить его на петербургские контакты», — рассказал тогда нам контрразведчик.

В поле зрения ФСБ быстро попало шесть человек. Среди них был и относительно молодой милиционер Денис Коротков.

«Изначально он был взят в разработку из-за своих похождений за территорию расположения. Коротков свободно ходил один на рынок, сидел в местных кафе. В те годы это было равносильно самоубийству. Но его никто не трогал. Кроме того, прослеживались его четкие связи с грузинами, которые в те годы активно помогали чеченским боевикам. По оперативной информации, еще перед командировкой ему в диаспоре дали контакты людей, которые помогли бы на территории Чечни решать разные вопросы. В обмен на любезности — типа помощи с патронами, информацией», — добавил ветеран спецслужб.

Оперативники успели выяснить немного. Коротков и еще несколько бойцов, по их данным, могли встречаться с боевиками и, по информации от источников среди местных, передавать им какие-то сведения. Но поймать за руку так и не вышло.

«У нас тогда штат был очень маленький — всего несколько человек на огромный район. Мы просто не успевали все сделать в короткий срок пребывания бойцов из сводного отряда милиции. На допрос Короткова вызвали, но это уже было почти перед окончанием командировки. Мы знали, что он ведет свой бизнес с боевиками и местными. Догадывались, как он с подельниками передавал боеприпасы. Но доказательная база держалась только на словах и данных оперативной разработки. Этого было недостаточно, чтобы военная прокуратура активизировалась. А потом он вернулся в Питер. А там своих прикрывали», — с сожалением говорит контрразведчик.

Так бы и закончилась ничем история про подпольный бизнес Короткова, но однажды отряд был обстрелян боевиками. Обстрелян из собственных боеприпасов.

Духи и калибр 5.45

В тот день отряд отбился без потерь только чудом. Обстрел был явно запланированный, но милиционерам повезло. А еще повезло обнаружить на месте, откуда стреляли боевики, множество гильз. На этом везение закончилось. Гильзы были от патронов к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, маркировка которых совпадала с той, что была на патронах, выданных сводному отряду.

«Это были боеприпасы, которые ранее выдавались бойцам отряда. Фактически их обстреляли собственными пулями. У командира тогда была форменная истерика. Он понимал, что где-то у него сидит большая «крыса». Но ничего поделать не мог. В итоге дело замяли, чтобы лишний раз не привлекать внимание контрразведки», — рассказал один из служивших в отряде.

По его словам, тогда сразу несколько человек подумали на Короткова. И даже писали докладные. Но безуспешно: тогда Денис был еще на хорошем счету у руководства.

«Слухи были, но опять же бездоказательные. Тогда много кто с местными пересекался по бытовым вопросам. Водочки там прикупить, сигарет. Несколько человек из отряда просто стали игнорировать Короткова. Но дальше дело не пошло. Среди тех, кто считал, что Коротков мог продать духам патроны, был и Владимир Яременко. Он даже по пьяной лавочке предъявлял ему в открытую. Тогда Денис отвел его на несколько слов, и вроде конфликт угас», — добавил собеседник агентства.

А в следующую командировку в Чечню сослуживца Короткова старшину МВД Владимира Яременко убили…

За что погиб милиционер Яременко?

Погиб Владимир не в бою. Его подло убили двое неизвестных прямо среди дня. Вот, что написано в книге памяти на сайте МВД РФ:

«21 ноября 2000 года В.Г. Яременко находился в служебной командировке в Чеченской Республике, в районе вооруженного конфликта, выполняя задачи по обеспечению общественной безопасности. Около 18 часов Владимир Григорьевич сидел в кафе, в которое зашли двое неизвестных и открыли огонь по сидящим за столиком В.Г.Яременко и двум его сослуживцам. От полученных огнестрельных ранений Владимир Григорьевич погиб на месте».

А вот, что рассказывают коллеги Владимира:

«До сих пор непонятно, почему расстреляли именно его. Но каждый из нападавших выпустил по целой обойме во Владимира. И скрылись. Это не обычное убийство российских военнослужащих. Кто-то знал, что Володя будет там. И кто-то уговорил боевиков его убить. Просто так расстрела не было бы».

Подтверждают версию заказного убийства и наши источники. В качестве главного подозреваемого, по их мнению, мог быть как раз Денис Коротков.

«Незадолго до второй командировки в Чечню Владимир ходил к особистам и указывал им, что надо присмотреться к грузинским друзьям Дениса. Тогда уже многие подозревали, что Коротков не только крышует барсеточников, но и работает с ними по чеченским вопросам. Некоторые считали, что Коротков в любой момент может их подставить. Да, это было непопулярное мнение, ведь Дениса многие любили за то, что он помогал своим. Но только Володя пошел с этим мнением в особый отдел. И сейчас, по прошествии многих лет, я начинаю четко понимать, что именно это и стало причиной его смерти. Конфликт у них был всегда, и поэтому Коротков вполне спокойно мог «заказать» виновника своих неприятностей. Или просто попросить об услуге своих дружков», — заявил источник.

Убийцы Владимира Яременко до сих пор не найдены. Дениса Короткова, которого подозревают в заказе на своего коллегу, выгнали, как утверждает источник, через восемь лет из органов внутренних дел. Но под следствие он так и не попал. В очередной раз, как предполагает источник, человеку спустили его деяния с рук.

Когда мы выпустили эту публикацию в прошлом году, к нам обратилось несколько бывших сотрудников МВД, проходивших службу с Коротковым. Они рассказали, что Денис постоянно держал связь с представителями радикального ислама. И плотное сотрудничество могло начаться как раз во время второй чеченской кампании. Но самое главное — возможно эти связи спецкор «Новой газеты» сохранил до сих пор. И время от времени он может решать различные вопросы для тех, кому, по словам коллег, «должен еще с конца 90-х».