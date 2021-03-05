Водитель «Хонды» погиб в лобовом ДТП под Геленджиком

Геленджик, 5 марта. Автомобилист погиб в страшном ДТП в пригороде. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим участником движения.

Смертельная авария произошла в утренние часы на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Хонда Цивик» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в этот момент двигалась машина «Лада Гранта».

В результате столкновения погиб водитель «Honda». Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали. Их доставили в больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб, устанавливаются все детали инцидента.

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