Глава Суверенного совета Судана Аль-Бурхан подписал указ о новой системе управления

Хартум, 5 марта. Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о создании федеральной системы управления в стране.

Документ, опубликованный на официальном сайте правительства, предусматривает конкретизацию территорий государства — определяет количество штатов, их границы, структуру, а также полномочия и уровни власти в соответствии с содержанием Джубгского мирного соглашения 2020 года.

Утверждение закона о федеральном управлении согласовано на совместном заседании Совета суверенитета и Совета министров. Он отменяет действующую в настоящее время систему из 18 регионов и формирует восемь штатов.

Изменения Конституционного документа переходного периода обусловлены подписанием мирного договора между центральным правительством и рядом вооруженных группировок, входящих в революционный фронт.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдок озвучил состав нового кабинета министров. Перед ним стоит важная задача — преодолеть финансовые трудности республики.