Изнасиловавший дочь педофил из Саранска проведет за решеткой 12 лет

Саранск, 5 марта. Суд признал жителя Мордовии виновным в изнасиловании родной дочери. Ближайшие 12 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Преступления горе-отец совершал в октябре прошлого года, оставшись наедине с 14-летней дочерью. Девочка рассказала подруге, что она стала жертвой сексуального насилия. Та, в свою очередь, поделилась новостью с родителями, которые сообщили о преступлении в органы правопорядка.

«Проведенная в ходе следствия судебная экспертиза установила, что обвиняемый в период времени, относящийся к инкриминируемому деянию, в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Мордовии.

Суд приговорил педофила к 12 годам лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФАН рассказал о подробностях задержания подозреваемого в педофилии священника из Мордовии.