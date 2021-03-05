Киркоров заявил, что покорять Евровидение в Роттердам поедет «сверхновая суперзвезда»

Москва, 5 марта. Знаменитый советский и российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров представил песню, с которой «сверхновая суперзвезда» поедет покорять Евровидение, сообщили ФАН в пресс-службе данного проекта.

В Москве состоялась премьера песни и клипа Натальи Гордиенко «Sugar», с которой она представит свою страну Молдавию на предстоящем популярном вокальном конкурсе — он пройдет в мае в голландском Роттердаме.

«Представляем ту самую песню, с которой наша «сверхновая суперзвезда» поедет покорять Евровидение, — сказал Киркоров. — Это новый продукт нашей потрясающей международной «Дрим тим»! Неизменный греческий состав — Димитрис Контопулос, Илиас Кокотос и Фокас Евангелинос. Доверить такую задачу можно только суперпрофессионалам!»

Атмосфера самого модного театра Москвы моментально погрузила гостей в мир сексуального представления, созданного специально для Гордиенко творческой командой и артистами театра Crave.

«Переводом [песни] занималась Шэрон Вон, а лирику написал Михаил Сафарбекович Гуцериев, — отметил Киркоров. — Парадокс состоит в том, что артистка из Молдавии, композитор из Греции, продюсер и соавтор родом из Болгарии и режиссер клипа с Украины с большой любовью создавали этот продукт».

По словам «короля поп-сцены», все это потому, что у музыки и искусства нет никаких границ, и вечер в театре Crave — тому доказательство.

Видео к песне сняла украинский режиссер Катя Царик. А режиссером презентации в абсолютно новом формате стал Василий Козарь — режиссер-постановщик театра Crave.

Гордиенко приготовила для зрителей целый перформанс, исполнив попурри из песен, которые представляла команда Киркорова на Евровидении в течение последних пятнадцати лет.

«Мы хотим погрузить зрителя в сладкую атмосферу любви и радости, — сказала 33-летняя уроженка Кишинева. — Этого нам так не хватает в последнее напряженное время. Да и вообще, как мы знаем, любви много не бывает! Наша «кэнди-история» именно об этом».

На мероприятии присутствовало немало известных личностей. А именно — Ани Лорак, Григорий Лепс, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Дима Билан, Кристина Орбакайте, Анна Седокова, Тимати, DAVA, Лолита Милявская, Егор Крид, Татьяна Навка, Андрей Малахов, Валентин Юдашкин, Эмин, Зиверт, Артик, Асти, Лариса Долина, Жасмин, Валерия, Иосиф Пригожин, Юлия Паршута, Олеся Судзиловская, Юлия Савичева, Алла Михеева, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Джиган и многие другие.

Ранее стало известно, что представителя России на конкурсе песни Евровидение-2021 назовут 8 марта — по результатам национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала.