«Одноклассники» заплатят 4 млн рублей за призыв детей к участию в незаконных акциях

Москва, 5 марта. Суд обязал российскую социальную сеть «Одноклассники» заплатить 4 млн рублей штрафа за призыв детей к участию в несогласованных властями акциях.

Речь идет о незаконных мероприятиях в конце января, прошедших по всей России. Решение о штрафе для социальной сети «Одноклассники» принял мировой судья судебного участка №345 Хорошевского района Москвы. По данным ряда СМИ, ресурс намерен обжаловать такой вердикт.

Вопрос возможного влияния на детей через ряд социальных сетей, в том числе зарубежных, обсуждается в Государственной думе. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.