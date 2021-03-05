Боевики «Боко Харам» отпустили из плена нигерийского пастора

Абуджа, 5 марта. Боевики «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) освободили из плена пастора баптистской церкви Булуса Йикиру. По сообщению нигерийского издания Premium Times, террористам был заплачен выкуп. Священнослужитель находился в плену с декабря 2020 года.

Неделю назад боевики «Боко Харам» опубликовали пропагандистский ролик. В нем содержались кадры нападения террористов на город Майдугури. В частности, участники атаки продемонстрировали самодельные установки, с помощью которых производились обстрелы жилых домов. Лидер радикалов пообещал новые теракты в Нигерии.





Другим сюжетом ролика стало обращение пастора Булуса Йикиру. Священник просил президента Нигерии и губернатора штата Борно пойти на переговоры с джихадистами и способствовать его освобождению. Властям была дана неделя на раздумья, после чего пастора обещали казнить.

По данным местных журналистов, власти так и не пошли на переговоры с террористами. По словам президента страны Моххамада Бухари, сделки с боевиками могут создать ненужные прецеденты и спровоцировать новые захваты. Вызволением пленника занимались неравнодушные местные жители.

В последние месяцы в Нигерии участились нападения членов «Боко Харам». С начала года террористы совершили уже восемь дерзких нападений на северо-востоке страны. В результате атак были убиты около 50 мирных граждан. Всего за время противостояния правительственных сил с «Боко Харам» погибло по меньшей мере 36 тысяч человек и два миллиона жителей стали беженцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.