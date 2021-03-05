Разыскиваемый монах Силуан в «девяностых» был рэкетиром на рынке

Екатеринбург, 5 марта. Правоохранители организовали масштабную спецоперацию в Свердловской области. Силовики разыскивают монаха Силуана. В прошлом, выяснил ФАН, он был причастен к тяжкому преступлению.

По данным источника Федерального агентства новостей, так называемый служитель веры отсидел за разбойное нападение. Затем с двумя подельниками он стал заниматься рэкетом. Злоумышленники решили обложить «данью» рыночных торговцев из Таджикистана. Иностранцы оказали им сопротивление, в результате чего всех троих застрелили.

Стоит отметить, что Силуан после «прихода в религию» сблизился с бывшим схиигуменом Сергием. Последний в настоящее время сам находится под следствием.