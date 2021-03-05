Власти Волгоградской области провели рейд против уничтожения первоцветов

Волгоград, 5 марта. Акция «Вестники весны» стартовала в регионе. В ее рамках пройдет ряд мероприятий, нацеленных на предотвращение сбора и продажи внесенных в Красную книгу цветов.

Природоохранный проект запущен в преддверии Международного женского дня. Акцию ежегодно проводят инспекторы Волгоградского комитета природы, сотрудники ботанического сада и природоохранных органов. Они выезжают на цветочные рынки с целью не допустить продажу краснокнижных растений, пишет «Волгоградская правда». В этом году нарушений обнаружено не было.

«Если в 2015 году экологи изъяли 3400 первоцветов, то в 2020 был зафиксирован только один факт и пять стеблей. Нарушителям грозит штраф от 5 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 500 тысяч до миллиона», — заявил госинспектор в Волгоградской области в сфере окружающей среды Александр Валенцев.

Цветочные букеты названы одним из самых популярных подарков на 8 Марта. При их выборе стоит учитывать возраст женщины. Так, пожилым дамам не стоит преподносить фиолетовые цветы и гвоздики, так как это неуместно, к тому же их часто используют на траурных церемониях.