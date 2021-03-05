Денис Майданов поздравил женщин с 8 Марта

Москва, 5 марта. Наконец, наступило время для того, чтобы поздравить представительниц прекрасной половины человечества с одним из самых весенних праздников. Заслуженный артист Российской Федерации, композитор Денис Майданов поздравил женщин с предстоящим Международным женским днем.

Артист через Федеральное агентство новостей обратился ко всем женщинам и прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное 8 Марта.

Ранее с Международным женским днем девушек поздравил советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский. А политолог Евгений Сатановский поделился мнением по поводу этого праздника.