Настя Каменских покорила фанатов новым треком «Девочки рулят»

Киев, 5 марта. Украинская певица Настя Каменских выпустила трек «Девочки рулят», который станет частью нового альбома. Звезда попросила фанаток поддержать ее и поучаствовать в челлендже.

Звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в ярком, озорном наряде. Каменских подчеркнула, что миссия девушек — идти по жизни, наслаждаясь каждым моментом. А новым треком она хотела напомнить поклонницам об их индивидуальности и женственности.

«Этой песней я хочу сказать всем девушкам — вы крутые! Вы невероятные! Вы особенные! Вы красивые! Вы отрывные и зажигательные!» — написала исполнительница.

В Instagram Stories она попросила поклонниц поучаствовать в челлендже — снять и опубликовать видео с ее треком. Многие девушки тут же откликнулись, а Каменских принялась делать репосты.

Судя по комментариям и лайкам, звезде удалось покорить подписчиков. Многие подчеркнули, что с нетерпением ждут выхода нового сборника.

«Хит»; «Когда будет клип?»; «С наступающим нас праздником!» — написали фанаты, вспомнив о приближении 8 Марта.

Каменских в преддверии выхода альбома дала интервью блогеру Олегу Машуковскому. Певица призналась, что мечтает о ребенке и получить премию «Грэмми».