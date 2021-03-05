Ушел из жизни известный врач Александровской больницы Вадим Овчинников

Астрахань, 5 марта. Врач-терапевт Александро-Мариинской областной клинической больницы Вадим Овчинников умер 3 марта. Ему был 51 год.

Овчинников активно развивал санавиацию Астраханской области. Он известен в медицинских кругах, как человек, который много лет подряд курировал работу центра медицины катастроф. Овчинников зачастую сам выезжал в отдаленные сельские районы, спасая жизни людей.

Так, в 2001 году он принимал участие в оказании медпомощи пострадавшим в результате террористического акта на Кировском рынке. В тот трагический день он способствовал экстренной транспортировке пострадавших в больницы, чем спас многие жизни. Последний год он работал в COVID-госпитале. Коллеги отметили, что он ушел слишком рано.

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался в 68 лет, сообщал ранее ФАН. Артист умер в Москве.