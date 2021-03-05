Регина Тодоренко рассмешила фанатов необычным танцем на льду

Москва, 5 марта. Телеведущая Регина Тодоренко показала, что ее участие в «Танцах на льду» не прошло даром. Звезда «Орла и решки» вновь встала на коньки и продемонстрировала свое мастерство.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте забавное видео, снятое во время репетиции в одном из спортивных комплексов. Тодоренко в кадре сначала плавно едет по кругу на льду, а затем начинает активно подпрыгивать и размахивать руками, демонстрируя странный танец.

«Талант не пропьешь! Видали, как я покоряю лед?» — с иронией подписала ролик телеведущая, добавив смеющийся смайлик.

Тодоренко не уточнила, к чему именно она готовится на тренировках. Однако она рассказала подписчикам, что скоро стартует новое ледовое шоу Ильи Авербуха, которое покорит зрителей. Скорее всего звезду пригласили принять участие проекте, поэтому они усиленно занимается на льду.

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами и восхищенными комментариями. Многие фолловеры признались, что необычный танец Тодоренко вызвал у них приступ смеха.

«Я на коньках могу только очень красиво и изящно падать. В падении иногда удается сплясать кадриль»; «Умора! Предсмертные конвульсии на льду»; «Откуда столько энергии на все, что вы делаете?» — написали в комментариях.

Регина Тодоренко стала членом жюри в новом сезоне шоу «Маска». В каждом новом выпуске программы звезда покоряет зрителей и поклонников яркими нарядами. Недавно она примерила нежный образ бэби-долл.