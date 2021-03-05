Центр офтальмологии и микрохирургии глаза открылся в Кургане

Курган, 5 марта. Жители Кургана смогут консультироваться и лечиться в открывшемся центре офтальмологии и микрохирургии глаза, рассказал учредитель организации Сергей Колосов.

Предоставлять медицинские услуги пациентам будут специалисты из других регионов. Руководство клиники уже приобрело для врачей недвижимость в Кургане. Работу медиков организуют вахтовым методом, однако уже есть желающие переехать в Зауралье на постоянное место жительства. Медучреждение оснащено современной техникой, также там есть операционная, кабинеты врачей диагностики и специальная палата для пациентов после наркоза.

Специалисты будут лечить пациентов с близорукостью, астигматизмом, дальнозоркостью, катарактой и глаукомой. Планируется выполнять операции при отслойке сетчатки и гемофтальмах, рассказал Колосов. Раньше местным жителям приходилось ездить к медикам в Тюмень. Вскоре пациенты смогут получить ряд услуг бесплатно, отметили в пресс-службе губернатора Курганской области.

Пагубное влияние на зрение оказывает стресс, предупредил российский офтальмолог Игорь Азнаурян. Снять напряжение поможет физическая активность, например, длительные прогулки по три–четыре километра в день.