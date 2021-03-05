Умышленное заражение COVID-19 в Камбодже грозит 20 годами тюрьмы

Пномпень, 5 марта. Власти Камбоджи приняли закон, согласно которому граждане могут быть приговорены к 20 годам тюрьмы за умышленное заражение коронавирусом.

Направленный на сдерживание пандемии закон приняли в Камбодже. Органы власти могут приговорить граждан к 20 годам заключения за преднамеренное нарушение принятых мер борьбы с инфекцией. Обернуться тюрьмой может любое участие в группах, распространяющих вирус.

Парламент принял данный закон единогласно. Он поможет правительству обеспечить безопасность населения. Число новых случаев коронавируса в Камбодже начало расти в феврале 2021 года.

На фоне распространения COVID-19 в Сети начали появляться фейковые сведения, накаляющие и без того непростую обстановку в мире. Противостоять распространению недостоверной информации помогают специальные программы, разрабатываемые как в РФ, так и в других странах.