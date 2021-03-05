Жители Донецка запуганы мощными обстрелами со стороны ВСУ

Донецк, 5 марта. Жители донецкого поселка Минеральное опасаются покидать свои дома из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Местные отмечают обстрелы и на горловском направлении.

Житель поселка Минеральное рассказал изданию News Front, что за месяц до этого на всем направлении было относительно тихо, отмечалось только несколько инцидентов, а "отголоски" в поселке слышали со стороны аэропорта.

«Практически до вчерашнего дня серьезного не было, ну кинут несколько гранат не очень громко. Поменялось все сегодняшней ночью и утром. Такая моща летела. Я вышел, пытался услышать откуда были запуски. Работали с Бутовского ствола, там у них танк, минометы какие-то», — поделился с журналистами житель ДНР.

Жителям страшно было покидать дома утром, когда отмечалась наибольшая активность артиллерии со стороны украинской армии. Местные источники также заметили, что наблюдают со стороны ВСУ подготовку к наступлению: у линии фронта было размещено около четырех десятков танков. Бойцы ополчения республики также советуют жителям покинуть Минеральное, как сообщил собеседник News Front.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что представители Донецкой Народной Республики призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать применение украинскими военными реактивных систем залпового огня в Донбассе.