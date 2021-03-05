Пожилая жена Гогена Солнцева появилась на ТВ в коротких шортах и на каблуках

Москва, 5 марта. Супруга эпатажного шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович произвела фурор в студии Андрея Малахова, появившись в эфире в коротких шортах и на каблуках.

Филолог и бизнесвумен решила принять участие в выпуске шоу «Прямой эфир», посвященном лечению Солнцева в частной клинике. Шоумен объявил, что к специалистам его отправила именно жена.

Терешкович вошла в студию с прямой спиной и гордо поднятой головой. Она продефилировала мимо мужа, продемонстрировав стройные ноги, и грациозно села на диван.

«Дама из Амстердама!» — прокомментировал Солнцев внешний вид пожилой жены.

Зал взорвался аплодисментами, а телеведущая Елена Ханга не удержалась от комплимента.

«И эту женщину ты называешь старушкой! Посмотрите на эти ноги!» — восхитилась она.

Солнцев тут же огрызнулся, услышав похвалу в адрес супруги.

«У меня не было возможности показать свои [ноги], извините. Что на помойке нашел, в том и пришел», — отрезал он.

Шоумен почти год не появлялся на экранах. В студию Малахова на канале «Россия-1» его привезли в инвалидном кресле. По словам Солнцева, в клинике, куда его определила жена, давали сильнодействующие препараты.