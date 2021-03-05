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ФАН-ТВ

В залив Мордвинова на льдине унесло 12 рыбаков. ФАН-ТВ

Спасатели МЧС вызволили рыбаков из ледяного плена. 12 человек сидели с удочками на заливе Мордвинова и не заметили, как в толще образовалась трещина и льдина отошла от берега на 5 километров.  На помощь рыбакам поспешили спасатели, всех «заложников стихии» освободили.

Сотрудники МЧС также предупредили, о крайне неблагоприятных метеоусловиях: порывы ветра достигают 17 метров в секунду, при падающем мокром снеге видимость составляет менее 500 метров. В Сахалинской области происходит разрушение ледового припая, и выход на лед крайне опасен.

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