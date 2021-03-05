Специалист по средствам защиты предостерег от использования масок из Китая

Из-за особенностей строения лица у русских и китайцев маски, сделанные по стандартам Поднебесной, в большинстве случаев не обеспечивают плотное прилегание при использовании их представителями славянских национальностей. Об этом в интервью ФАН рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциации СИЗ) Владимир Котов.

«Во-первых, несертифицированные маски вообще нельзя использовать. Во-вторых, если вы знаете, у китайцев немного отличается лицо. И то, что сделано по их стандартам, далеко не всегда эффективно работает у нас», — рассказал Котов.

По словам главы ассоциации, при ношении россиянами гигиенических масок производства из КНР образуется слишком большой зазор между тканью и лицом. Именно участки, где маска плотно не прилегает к коже, являются основным каналом попадания вирусов, содержащихся в воздушно-капельных частицах, на слизистые человека.

«Даже если говорить о профессиональных СИЗОД (средствах индивидуальной защиты органов дыхания. — Прим. ФАН), респираторах российского класса FFP1, FFP2, FFP3 — они не идентичны китайскому KN95. Американский стандарт N95 тоже имеет свои показатели, которые не по всем параметрам совпадают с российскими и китайскими, — пояснил собеседник ФАН. — Каждая страна разрабатывает и принимает свои стандарты с учетом национальных особенностей и рисков — или гармонизирует их с теми странами, с которыми есть больше соответствий. Точно так же — и в случае с гигиеническими масками, в которых вы ходите в метро».

Антропологи отмечают у представителей китайской национальности ряд характерных особенностей монголоидной расы: плоские округлые лица, широкие носы, высокие скулы, лопатовидные резцы и, конечно, эпикантус. Несмотря на то, что на территории России проживает значительное количество этнических групп, большинство их представителей имеют отличные от китайцев особенности черепа и лица, в том числе более выпуклую спинку носа и меньшую ширину лица. А для северо-западных и северных групп русских, например, исследователи выделяют сильный рост так называемого третичного волосяного покрова — бороды и усов, которые также влияют на прилегание маски.

По словам Владимир Котова, наличие пространства между маской и лицом делает такое средство защиты пригодным только для того, чтобы обезопасить себя от макровыделений слизистых самого человека и других людей: «чихов, слюней и соплей», — а не от находящихся в воздухе аэрозолей и вирусов на них. По этой причине для гарантированной защиты от негативных факторов необходимо использовать сертифицированные СИЗОД с классом защиты FFP1, FFP2 или FFP3.

«Для чего нужна маска? Чтобы мы с вами случайно не «обчихали» друг друга. Или, например, при работе косметолога, стоматолога маска позволяет защитить и самого специалиста, и его пациента от возможных брызг или выделений. При непосредственном же столкновении с вирусом помогут только сертифицированные СИЗОД», — резюмировал Котов.

В феврале Роспотребнадзор напомнил о том, что использование средств индивидуальной защиты в общественных местах остается обязательным на территории России. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.