«Пропаганда чуждых идеалов»: Бредихин выступил против анатомической выставки «Мир тела»

Анатомическая выставка «Мир тела» пытается развратить наше культурное пространство, пропагандирует чуждые России ценности. Об этом в комментарии ФАН заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

«Гвоздь программы»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал министра культуры Ольгу Любимову и министра внутренних дел Владимира Колокольцева обратить внимание на анатомическую выставку «Мир тела» на ВДНХ. Это провокационная выставка Body Worlds профессора Гюнтера фон Хагенса, известного также как «Доктор Смерть». Одним из «гвоздей» экспозиции станет совокупляющаяся пара. Возрастной ценз всего 12+. Порнографический по сути экспонат будет доступен взору детей.

«В действиях организаторов мероприятия, предусматривающего открыто издевательскую и оскорбляющую человеческое достоинство манипуляцию с трупами умерших людей и их отдельными органами, усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Прошу принять необходимые меры реагирования и привлечь виновных к ответственности», — пишет в своем обращении Милонов.

«Это чуждо для России»

Как отметил Антон Бредихин, встает принципиальный вопрос — что есть современное искусство? Если это искусство порнографии, развращения детей и переход к тем стандартам, которые так активно распространяются в Европе и США, то для России это — чуждое искусство.

«Это то, что не может называться искусством как таковым. Поэтому для нас важно, чтобы эта выставка не состоялась. Учитывая наше уголовное законодательство, вполне можно уже сейчас подавать иски в целях предотвращения подобной пропаганды чуждых нам идеалов и мыслей. Учитывая последние скандалы, которые происходят в сфере культуры на федеральном уровне, наверное, следует больше усилить контроль по проектам, которые реализуются на территории нашей страны», — пояснил Антон Бредихин.

Он обратил внимание, что попытки развратить наше культурное пространство должны пресекаться сразу — еще до того, как станут доступны жителям.

Политолог Алексей Живов выступил против действующего возрастного ценза в 12+.

«Люди могут ходить на любые выставки, но ограничение на подобные экспозиции должно быть 18+. Есть и моральная сторона вопроса. Но здесь голос должны подавать христианские сообщества. Мне, как христианину, десакрализация смерти, конечно, не может быть по нраву. Люди стремятся разрешить все, что прежде было запрещено. Правда в том, что ничего, кроме эмоционального выгорания и равнодушия, подобное «раздевание человека» обществу не принесет», — пояснил Алексей Живов.

В родительских чатах и социальных сетях уже активно обсуждают эту тему: народ бунтует против провокационных экспонатов выставки, созданной из частей человеческих тел без кожи.