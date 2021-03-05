Ученые Японии разработали пластиковую карту со встроенным антивирусным компонентом

Токио, 5 марта. Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы деятельности человека. Японские разработчики из Toppan Printing изобрели пластик со встроенным антивирусным компонентом.

Материал в будущем могут использовать банки для создания пластиковых платежных карт. Пластик уникален, потому что антивирусные частицы нанесены не на поверхность карты, а встроены в процессе изготовления материала.

«Антивирусный эффект остается на очень длительное время, так как компонент внедряется в сам материал карты», — пояснили РИА Новости в отделе по связям с общественностью.

Антивирусный пластик может быть использован в медицинских и финансовых учреждениях, в пищевой отрасли, отметили производители. Определенных договоренностей пока нет, сообщил представитель компании, но с началом производства компания «планирует расширить сферу реализации продукта».

Сбербанк России выступил с предложением отказаться от пластиковых карт в пользу электронных. Отсутствие физического носителя не влияет на свойства карты, пояснили в компании. Это сэкономит время на оформление карты и благоприятно отразится на экологической обстановке, считают эксперты.