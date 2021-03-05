ВСУ используют методы нацистов, чтобы сломить ополчение Донбасса

Донецк, 5 марта. Военнослужащие украинской армии транслируют на линии разграничения в Донбассе аудиозаписи гитлеровцев времен Великой Отечественной войны, пишут СМИ.

Необычное видео с позиций ополчения Донецкой Народной Республики было опубликовано в паблике "Плохие новости18+" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах запечатлены укрепления сил ДНР, однако самым примечательным является звуковое сопровождение в ролике — со стороны украинских позиций отчетлива слышна аудиозапись времен Великой Отечественной войны, на которой гитлеровские оккупанты предлагали советским солдатам сдаваться в плен. Нацисты использовали пропагандистские объявления, чтобы сломить сопротивление бойцов Красной армии, транслируя их через громкоговорители на линии фронта.

Пропагандисты Третьего рейха пытались убедить красноармейцев в том, что в немецком плену их ждет отдых, горячая еда, теплая одежда, а также помощь врачей. Гитлеровцы заявляли в подобных обращениях к советским воинам, что "дисциплинированные" солдаты вермахта якобы будут их "радушно принимать". Именно такую запись и использовали ВСУ, транслируя ее через громкоговорители на линии разграничения в Донбассе.

Ранее представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали о минометном обстреле окраин Донецка солдатами ВСУ, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.