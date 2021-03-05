Бастрыкин шуткой оценил свое включение в санкционный список ЕС

Москва, 5 марта. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, комментируя свое внесение в санкционный список Евросоюза, напомнил, что его сделали невыездным в восьмой раз.

Евросоюз ранее ввел санкции в отношении четырех граждан России, в числе которых оказался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Записали в восьмой раз в невыездные. Хорошо, что продолжается сотрудничество с Интерполом, поддерживаются контакты с коллегами из других стран, но за державу обидно», — отметил Бастрыкин во время своего выступления на заседании.

В санкционном списке также оказались директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что политика американских санкций против РФ не достигает своих целей.