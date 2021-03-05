Мужчина в Сочи необычным способом поздравил женщин с 8 Марта

Сочи, 5 марта. Необыкновенный подарок получили жительницы популярного российского курорта от мужчины, вышедшего из моря в одних плавках и с букетом в руках.

Житель Сочи подготовился заранее: вошел в холодную воду, температура которой не поднималась выше десяти градусов, с букетом в руках. Затем он эффектно продефилировал на берег курорта краснодарского края. Его эпичное поздравление с наступающим Международным женским днем было заснято очевидцами на видео и опубликовано в социальных сетях.

«Вот не говорите, что мужчины не дарят вам подарки. Вот ему надо, он даже с моря достанет! Сегодня пятое марта», — рассказала спутница мужчины.

Многие девушки оценили поступок молодого человека и прокомментировали ролик в Сети. Они назвали его «настоящим романтиком», а также подметили: «каждой женщине по такому мужчине». Также под записью были следующие комментарии: «Молодчина!», «Как Нептун», «Аквамен?» и «Доставка хорошего настроения из Сочи».

С наступающим Международным женским днем читательниц Федерального агентства новостей поздравил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он также сказал, что в его цирке женщин поздравят «в рабочем порядке», так как на 8 марта запланировано два спектакля.