Видео российских военно-морских учений с применением ЗРК «Оса» появилось в Сети

Камчатка, 5 марта. Военные моряки провели масштабные учения, в ходе которых уничтожали воздушные цели с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) самообороны «Оса».

Тренировка проходила в акватории Авачинского залива. Экипаж малого противолодочного корабля МПК-107 на отлично справился со всеми поставленными задачами. Моряки также отработали всестороннюю оборону и успешно произвели постановку радиоэлектронных помех.

В преддверии Международного женского дня моряки также поздравили женщин с праздником. Тихоокеанский флот сделал это одним из первых: на сцене Дома офицеров выступили артисты с песнями и плясками, было произнесено множество теплых слов, а также прозвучали поздравления девушек, несущих службу наравне с мужчинами.

Ранее стало известно, что на вооружение ВМФ РФ поступит новейшая автоматизированная система управления, подключенная к сетям-координаторам.