Спецназ ЮВО получил партию станций разведки «Фара» и РЛС «Соболятник»

Краснодар, 5 марта. Партия из 20 комплектов новых станций ближней разведки «Фара» и радиолокационных станций (РЛС) «Соболятник» поступила на вооружение российских спецназовцев.

В Краснодарском крае разведчики Южного военного округа (ЮВО) в общей сложности получили 20 комплектов нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Согласно информации пресс-службы, новое оборудование позволит бойцам спецназа определять данные подвижных и неподвижных объектов, отслеживать их местонахождение, производить обнаружение и сопровождение целей как на суше, так и на водной поверхности.

Система «Соболятник» — это набор средств, которые несколько бойцов могут перемещать самостоятельно. При необходимости комплекс можно быстро смонтировать и привести в рабочее состояние.

Разведывательный комплекс «Фара» предназначен для наведения станкового стрелкового оружия. Она способна работать как при свете дня, так и в темноте. При этом отсутствие оптической видимости объектов для нее препятствием не является.

Ранее подразделения мотострелковой и разведывательной бригад 58-й общевойсковой армии ЮВО провели показательные тактические учения.