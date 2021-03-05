ЦБ РФ повысил официальный курс доллара перед праздниками

Москва, 5 марта. Центробанк установил официальные курсы иностранных валют перед праздниками, повысив значение доллара и понизив евро. Соответствующие данные размещены на сайте Банка России.

Согласно ЦБ, курс доллара на 6 марта составляет 74,4275 рубля, что на 64,11 копейки дороже предыдущего показателя. Евро регулятор оценивает в 88,9334 рубля — на 0,87 копейки дешевле, чем днем ранее.

Накануне в ходе торгов рубль снизился к доллару и евро, однако сегодня российская валюта демонстрирует рост. Благоприятным фактором для рубля стала динамика нефтяного рынка. Котировки сырья растут после решения комитета ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле. При этом России и Казахстану разрешено повысить производство за счет взятых на себя Саудовской Аравией дополнительных обязательств.

Опрошенные ФАН экономисты ранее рассказали, почему комитет ОПЕК+ позволил России нарастить добычу. Аналитики считают, что производители сырья на фоне пока еще неясных перспектив восстановления рынка решили взять паузу.