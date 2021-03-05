Скончалась актриса и режиссер Алла Ягизарова

Москва, 5 марта. Актриса и режиссер Алла Ягизарова умерла на 82-м году жизни. В последние дни ее состояние заметно ухудшилось. Звезда скончалась в больнице.

Ягизарову госпитализировали с жалобами на сердце. Причиной смерти артистки стала сердечно-сосудистая недостаточность. Сейчас ее тело направили в морг для проведения экспертизы.

Ягизарова много лет проработала в Азербайджанском театре юного зрителя имени М. Горького в Баку. Затем переехала в Москву, закончила факультет актерского мастерства в ГИТИС, а потом отучилась на режисера в Щукинском. В последние года она работала в центре для детей, где занималась поднготовкой воспитанников к различным конкурсам.