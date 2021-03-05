Жительница Минусинска сообщила о бомбе в МФЦ, чтобы не стоять в очереди

Красноярск, 5 марта. Женщина пришла в МФЦ и увидела большую очередь. Чтобы не коротать время в ожидании менеджера, она решила сообщить о минировании здания.

Жительницу Минусинска задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании административного здания. Злоумышленница призналась, что позвонила в экстренные службы с собственного мобильного телефона и заявила, что в многофункциональном центре заложена бомба.

Она рассказала, что на поступок ее подтолкнуло нежелание ждать своей очереди. Из помещения оперативно эвакуировали 62 человека. На место приехали сотрудники полиции и кинологи. Теперь 46-летней подозреваемой грозит суд и штраф от 200 тыс. рублей.

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