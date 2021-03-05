Жилье продолжит дорожать в России

Москва, 5 марта. Стоимость жилой недвижимости продолжит увеличиваться в 2021 году. Повышенный спрос на квартиры, вызванный продлением программы льготной ипотеки, будет способствовать росту цен.

Об этом ИА REGNUM сообщил член генерального совета «Партии роста» Дмитрий Панов. По словам политика, на цену жилья влияют несколько факторов, главными из которых являются ставки по ипотеке, себестоимость строительства и баланс спроса и предложения. По его прогнозам, все три параметра будут способствовать росту цен на квартиры.

Он подчеркнул, что объема строящегося жилья уже недостаточно для удовлетворения возросшего спроса. Кроме того, подорожание недвижимости произошло на фоне увеличения затрат на стройматериалы, резюмировал Панов.

Вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская ранее сообщила, что запуск льготной программы ипотечного кредитования в России повысил интерес граждан к приобретению новостроек и привел к резкому повышению цен на недвижимость за последний год.