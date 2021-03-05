Ученый призвал остановить «идиотизм» на телевидении

Советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор МГУ и музыкант Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что средства массовой информации, в том числе телевидение, сейчас должны просвещать население по вопросу вакцинации от коронавируса.

Биолог отметил, что россияне вакцинируются не так активно, как хотелось бы, поэтому с населением необходимо лучше работать через массмедиа.

«Нужно заниматься социальной рекламой. По телевидению необходимо проводить круглые столы. Можно включать также и просветительские передачи. Все в руках человеческих», — сказал он.

Аграновский уверен, нашей стране необходимо менять телевизионный контент.

«Надо менять информационную повестку. Хватит этого идиотизма на телевидении. Может быть, нужно приглашать в студии не бывших насильников за миллионы рублей, а реально полезных экспертов, в том числе и по вопросу вакцинации. Уверен, их будут смотреть не меньше зрителей, чем, например, на все того же насильника из Рязанской области. Я бы сделал так, если бы был директором телеканала», — заявил он.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей известный биолог Алексей Аграновский призвал жителей России прививаться от COVID-19 активнее. Он отметил, что отношений к российской вакцине от COVID-19 меняется в мире в лучшую сторону, но люди не торопятся вакцинироваться, что в корне неправильно. Биолог выразил уверенность, что каждая прививка внесет вклад в борьбу с заболеванием.