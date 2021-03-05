Россияне смогут вакцинироваться «ЭпиВакКороной» со второй половины марта

Новосибирск, 5 марта. Прививку от коронавируса новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона» граждане России смогут сделать, начиная со второй половины марта.

Об этом сообщили в центре «Вектор». Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основной объем по вакцинации граждан РФ от коронавирусной инфекции нужно успеть закончить до наступления осени. Важно это сделать вовремя, до наступления очередной волны пандемии.

Препарат "ЭпиВакКорона" был создан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", он не имеет в своем составе живого вируса.