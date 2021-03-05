Экс-сотрудника Госдепа США арестовали за причастность к штурму Капитолия

Вашингтон, 5 марта. Полиция арестовала предполагаемого провокатора штурма вашингтонского Капитолия Федерико Клейна. Оказалось, что Клейн работал в Бюро Западного полушария Госдепа США.

Федеральное бюро расследований США заявило об аресте бывшего сотрудника международного ведомства США, однако детали задержания и обвинения разглашать не стало. Американский телеканал NBC со ссылкой на своих информаторов сообщает, что поводом для задержания экс-сотрудника Администрации бывшего президента США Дональда Трампа стали фото и видео со штурма Капитолия 6-го января. Клейн шел в первых рядах штурмующих и был одним из самых активных участников драки с охраной здания Конгресса США.

В документах, которые ФБР представила суду, сказано, что Клейн «пытался отобрать у полицейского оружие, использовал щит, чтобы прорваться через линию полицейской охраны и жестоко ударил снаряжением одного из охранников». Это первый сотрудник администрации Трампа, против которого удалось собрать доказательства его участия в восстании 6-го января.

Федерико Клейну 42 года, у него есть мать Сесилия, живущая в штате Вирджиния. Сесилия Клейн заявила агентам ФБР, что ее сын в день штурма Капитолия был на Национальной аллее и не участвовал ни в каком восстании. На тот момент он числился сотрудником Государственного департамента с допуском к совершенно секретным документам. Официально Клейн покинул Белый Дом 19 января 2021 года, за день до инаугурации действующего президента США Джо Байдена. Также в ходе расследования выяснилось, что Клейн участвовал в избирательной кампании Дональда Трампа и после победы в 2016 году получил приглашение на работу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп предлагал усилить охрану Капитолия на фоне народных волнений, однако председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси отказала ему. После штурма Пелоси сама предложила ввести в Вашингтон войска Национальной гвардии США и инициировала «расследование» по факту произошедшего.