Белоруссия стала главным поставщиком бензина на украинский рынок в феврале

Киев, 5 марта. Импорт бензина на рынок Украины в феврале 2021 года вырос на 3,7%, до 80,1 тысячи тонн, сообщило информационно-аналитическое издание ENKORR.

Основная доля поставок пришлась на Белоруссию, которая экспортировала на Украину 67,1 тысячи тонн бензина, что на 26% больше, чем за февраль 2020 года. Увеличение поставок связано с невысоким уровнем отгрузок с белорусских НПЗ в начале прошлого года, пишет украинское издание.

При этом в феврале этого года на Украине сократился импорт топлива из Польши. Всего польская компания PNK Orlen поставила на украинский рынок 11,9 тысячи тонн бензина, что на 46,6% меньше, чем в прошлом году. В общей сложности Украина в январе-феврале 2021 года закупила 168,9 тысячи тонн бензина, что на 15% больше показателя первых двух месяцев прошлого года.

Украина ранее заняла последнее место в рейтинге европейских стран по доступности бензина для населения. Средняя зарплата в стране позволяет купить лишь 393 литра топлива, что в восемь раз меньше, чем в Люксембурге.