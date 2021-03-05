Шуфутинский раскрыл секрет счастливой семейной жизни

Москва, 5 марта. Певец и продюсер Михаил Шуфутинский приоткрыл завесу тайны над личной жизнью и раскрыл, в чем состоит секрет его счастливой семейной жизни с третьей женой Светланой Уразовой.

Шуфутинский живет вместе с супругой в загородном доме в Подмосковье, где есть даже личный бассейн. По словам «короля шансона», каждый их день начинается с поцелуя.

«Я просыпаюсь утром и спрашиваю у жены: «Ты не хочешь меня поцеловать?» Она отвечает: «Конечно, хочу!» И целует. Вот в чем наш секрет счастливой жизни. Мне вообще нравятся женщины покорные, потому что я сам с характером», — признался исполнитель.

Пандемия коронавируса ударила и по бюджету Шуфутинского, но на проблемы он не жалуется. Шансонье скопил достаточно, чтобы радовать любимую роскошными подарками. 8 Марта он вручит кольцо с сапфиром и бриллиантами.

«И, конечно же, еще коробочку с подсветкой», — цитирует его «Собеседник».

А вот коллега Шуфутинского Александр Буйнов не собирается покупать презент супруге в честь Международного женского дня. Артист признался, что уже давно не делает любимой жене Алене подарки.