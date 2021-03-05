Журналисты выделили самые запоминающиеся декольте на шоу «Голос»

Москва, 5 марта. Журналисты определили самые запоминающиеся образы наставниц «Голоса» с глубоким декольте. Среди них оказались Пелагея, Ани Лорак и Светлана Лобода.

Первый выпуск нового сезона проекта «Голос.Дети» прошел со скандалом. Все дело в образе Светланы Лободы, которая выбрала брючный костюм с экстремальным вырезом. Родители участников телепрограммы взбунтовались: «Детский проект со стриптиз-клубом перепутала?!».

Интересно, что исправить ситуацию уже невозможно, поскольку несколько «слепых прослушиваний» уже отсняты. Именно там звезда появляется в дерзком наряде с глубоким вырезом.

Примечательно, что не только Лобода выбирала для музыкального шоу откровенные наряды. Пелагея для «Голоса. 60+» пришла в платье нежного оттенка, которое показывало выдающийся бюст звезды.

Ани Лорак также была замечена в наряде с глубоким декольте, но в отличие от Лободы и Пелагеи, она прикрыла грудь прозрачной черной тканью, через которую как раз просвечивались ее пышные формы.

Недавно певец и музыкант Юрий Лоза признался, что не хотел бы становиться наставником проекта «Голос». Он считает, что в этой программе талант не важен, поскольку исполнители с потрясающими вокальными данными не проходили прослушивание.