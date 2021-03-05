Александр Лукашенко признался в любви к велоспорту

Минск, 5 марта. Белорусский президент Александр Лукашенко является «ярым сторонником» велосипедного спорта. Об этом глава республики сообщил на встрече с работниками мотовелозавода.

По словам белорусского лидера, если бы на территории государства была настоящая диктатура, то он мог бы запретить автомобилям ездить по Минску.

«Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — сообщил Александр Лукашенко.

Руководитель республики добавил, что он является «ярым сторонником» велосипедного спорта и развития производства этого средства передвижения. Такой транспорт доступен каждому, добавил президент Белоруссии.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Лукашенко раскрыл подробности переговоров в Сочи.