Зараженный ВИЧ педофил и убийца из Тульской области получил пожизненный срок

Тула, 5 марта. Житель Тульской области признан виновным в серии преступлений против личности. От его ударов ножом погибла 13-летняя школьница.

Согласно материалам прокуратуры, уголовник напал на женщину на следующий день после выхода на свободу. При этом, насильник знал, что у него ВИЧ-инфекция. Жертва испугалась угроз душегуба и не стала обращаться в полицию.

Затем фигурант похитил школьницу, которую заметил возле дома культуры. После избиения ребенка, он совершил изнасилование. Опасаясь разоблачения, преступник несколько раз ударил потерпевшую ножом.

За совершение целого ряда преступлений педофил-убийца приговорен к пожизненному сроку лишения свободы.

В Нижегородской области перед судом предстал пенсионер. Фигурант неоднократно насиловал ребенка, за что получил десять лет колонии, сообщал ФАН.