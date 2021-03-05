Двое приезжих загадочно погибли в Омске

, 5 марта. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти двух мужчин. Установлено, что в Омск они приехали из разных регионов страны.

Тела приезжих были найдены в районе Левобережья. На остановке общественного транспорта лежал труп пенсионера. По документам погибший был официально зарегистрирован в Норильске. Тело второго было обнаружено в одном из домов. Гражданин проживал в Ялте.

Сейчас оба трупа направлены на исследование судмедэкспертам, которые должны установить причину смерти мужчин. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Шокирующая находка ждала жителя Татарстана. Мужчина вернулся домой и обнаружил трупы жены и ребенка. Мальчик был задушен, сообщал ФАН.