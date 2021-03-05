Листинг Fix Price станет крупнейшим для российских компаний с 2010 года

Москва, 5 марта. IPO ретейлера Fix Price на Лондонской бирже станет крупнейшим для российских компаний с 2010 года и четвертым по объему в истории после «Роснефти», ВТБ и «Русала».

Исходя из цены размещения, оценка всей сети магазинов Fix Price составляет около 8,3 млрд долларов. Ожидается, что торги акциями Fix Price начнутся 10 марта.

Итоги сбора заявок инвесторов показали, что спрос на ценные бумаги Fix Price в несколько раз превысил предложение. На американских инвесторов пришлось около 40% спроса, а на британских — около трети. Доля российских инвесторов составляет 10%. На фоне повышенного спроса компания решила увеличит объем IPO до 205,1 млн бумаг, или до 24,1% уставного капитала.

Компания Fix Price была основана в 2007 году. В ее собственности находится почти четыре тысячи магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии и Киргизии. В прошлом году долю в компании купила структура Goldman Sachs. Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital.

Ретейлер ранее объявил, что разместит бумаги на 2 млрд долларов. В последний раз публичное размещение акций на сумму, превышающую 2 млрд долларов, произошло в 2010 году, когда произошел листинг «Русала» (2,15 млрд).