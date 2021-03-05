Дмитрий Песков рассказал о ночной встрече Путина с иностранным гражданином

Москва, 5 марта. Ночная встреча президента России Владимира Путина и иностранного гражданина имела личный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подобных встреч происходит немало, но они относятся к категории личных контактов.

«Существуют и рабочие контакты, о которых мы также публично не сообщаем. Каждые сутки президента изобилуют огромным числом событий, их гораздо больше, чем вы видите по ТВ и в СМИ», — рассказал Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что он не располагает подробностями встречи, как и не знает, с кем она происходила.

Прежде Путин сам упоминал о встрече с иностранным знакомым, передает Федеральное агентство новостей. Сообщается, что иностранец удивился течению жизни в Москве в период пандемии.