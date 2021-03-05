Артиллеристы ЮВО провели учения со стрельбами из «Искандеров» и «Мсты»

Москва, 5 марта. На юге России прошли масштабные учения артиллеристов. Военные маневры начались на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний.

Военные отработали стрельбы из 152-мм гаубиц «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных пушек «Малка». В маневрах приняли участие свыше 4,5 тысячи артиллеристов, которые отработали наступление и прикрытие танковых и мотострелковых войск с применением беспилотников и комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и «Аистенок», как отметили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). На учениях также применили ракетный комплекс «Искандер-М» и самоходки «Мста-С» и «Акация».

«Искандер» поражает противника при помощи сверхманевренной квазибаллистической ракеты с высокой точностью попадания и сбрасываемого модуля радиоэлектронной борьбы. Дальность стрельбы комплекса составляет 500 километров.

«Мста-С» является советской разработкой и представляет собой 152-мм самоходную гаубицу, которая поражает цели на больших дистанциях и из укрытия. Гусеничная платформа позволяет быстро поменять ее местоположение и вести огонь, избегая контрударов противника. Ее преемница — САУ 2С3М «Акация» — была сконструирована для подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника и огневых средств.

В феврале Федеральное агентство новостей сообщило, что горные мотострелки Южного военного округа первыми испытали новое альпинистское снаряжение во время тренировок на Северном Кавказе.