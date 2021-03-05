В Совфеде назвали Нобелевскую премию мира политизированной

Москва, 5 марта. России следует отказаться от Нобелевской премии мира. Об этом заявил член международного комитета Совфеда РФ Сергей Цеков.

По мнению сенатора, вручение награды является политизированным. Премию отличает «субъективный подход в соответствии со сложившейся на данный момент международной ситуацией».

«Премия мира давно вызывает большие вопросы, поскольку эта премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам», — рассказал сенатор.

Сергей Цеков также считает, что в последнее время при выдвижении кандидатов на Нобелевскую премию мира наблюдается практика двойных стандартов.

«В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как (противница белорусской власти Светлана. — Прим. ред.) Тихановская и (осужденный блогер Алексей. — Прим. ред) Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как «борцы за свободу», — подчеркнул политик.

Член международного комитета Совфеда убежден, что похожая неоднозначная ситуация касается и премии по литературе.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Сенатор Цеков оценил слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о новых санкциях против России.