Здоровое питание невозможно без правильного приготовления продуктов. А самый правильный способ — готовить их на пару. В этом случае и все витамины с минералами останутся на месте, и масло для обжарки не потребуется. В общем, сплошные преимущества, но только в том случае, если удастся выбрать правильную пароварку.

От технических характеристик прибора зависит, будут ли на столе каждый день вкусные и полезные блюда, или устройство после пары неудачных попыток использования отправится пылиться в кладовку.

Какая пароварка лучше? Чем отличаются похожие внешне модели? И на что обратить внимание при выборе? Журналист ФАН нашел ответы на эти вопросы и составил рейтинг пароварок, достойных стать вашими помощницами на кухне.

Какую пароварку купить — 7 главных факторов выбора

Конструкция пароварки проста до гениальности, и от модели к модели практически не отличается. В ее основании выполнен отсек с нагревательным элементом, куда заливают воду. Нагреватель кипятит воду, она превращается в пар, который поднимается вверх. Над отсеком установлены емкости — паровые корзины. В их днищах выполнены отверстия, благодаря чему пар равномерно заполняет лотки, и начинается приготовление продуктов.

Количество паровых корзин бывает разным. Есть модели с двумя емкостями, а есть с пятью. При этом важно понимать, что пар имеет свойство остывать. Самым горячим он будет в нижней емкости, а пока дойдет до пятого «этажа», может и вовсе охладиться. Поэтому чаще всего на рынке встречаются модели с двумя-тремя корзинами: приготовление пищи в таких происходит более равномерно.

Также в каждой модели будут:

• крышка, венчающая «башню» из паровых корзин;

• поддон для сбора сока продуктов и конденсата.

В некоторых устройствах каждая корзина оснащается разделителем, благодаря чему сок из продуктов верхнего яруса не капает на нижний. Это удобно, если вы готовите, например, мясо и рыбу одновременно и не хотите, чтобы их вкусы смешивались.

Факт. Абсолютной защитой от смешения вкусов станет пароварка с двумя независимыми контурами. В таких моделях корзины располагаются рядом в один или два яруса. Для каждой «колонны» можно задавать время приготовления, включать и выключать их независимо друг от друга.

При выборе стоит обратить внимание на основные характеристики устройства.

Наличие сертификата

Говорить о сертификации техники в первую очередь не принято. Но как электрический прибор пароварка должна соответствовать критериям безопасности. Это убережет от быстрой поломки или короткого замыкания. Сертифицированные в России модели маркируются знаком ЕАС. А перед покупкой у продавца нужно попросить показать сертификат соответствия.

Мощность

Этим параметром многие производители манипулируют. Считается, что чем мощнее модель, тем она лучше. Однако ориентируясь на одну лишь мощность, выбирать устройство нельзя, иначе в процессе использования выявятся неприятные недостатки. Кроме того, слишком мощные модели могут быть губительными для старой электропроводки, да и для пароварок, оснащенных двумя-тремя корзинами, высокие показатели не нужны.

Мощность пароварки обычно находится в пределах 600-2000 Вт. Наиболее распространены модели мощностью 800-900 Вт. Если они комплектуются двумя-тремя варочными емкостями, такой мощности будет достаточно. Если количество варочных лотков больше, то мощность должна быть выше.

Материал изготовления

В конструкции устройства используются металл и пластик. Дольше прослужит прибор, в котором основание и днища емкостей изготовлены из нержавейки.

Полностью пластиковые модели тоже имеют право на жизнь. Они удобны для хозяек, которые моют посуду не руками, а отправляют ее в посудомоечную машину. В ней можно мыть только пластиковые корзинки, металлические придется мыть руками.

А вот на прозрачные контейнеры, которые так эффектно выглядят в рекламе, обращать внимание не стоит. Лишь кажется, что в процессе работы устройства можно наблюдать, как пар красиво обволакивает продукты, и они постепенно доходят до готовности. Во время работы пароварки стенки корзинок запотевают, поэтому ничего рассмотреть не получится. Поэтому можно смело покупать модель с непрозрачными емкостями.

Контроль уровня воды

Значимость этого параметра занижена даже у лучших электрических пароварок, а покупатели редко обращают на него внимание. Но важно понимать, что в конструкции устройства есть электронагреватель, а он для безопасной работы должен быть полностью погружен в воду. Если вода критично испарится, а пользователь не будет знать об этом, может произойти замыкание. Чтобы этого избежать, производители предлагают разные способы контроля уровня воды:

• окошко в нижнем отсеке с пометкой критичного уровня;

• сигнал, который раздается, когда уровень воды оказывается слишком низким;

• автоматическое отключение в том же случае.

Перед покупкой стоит поинтересоваться, какой алгоритм предусмотрен в модели. Если защиты нет совсем, такую пароварку лучше не покупать.

Заполнение водой

Еще один неочевидный фактор, значимость которого выясняется уже в процессе эксплуатации. При работе устройства вода постоянно испаряется. Если пароварка работает долго, может потребоваться долить воду в резервуар в процессе готовки. Что для этого предложил производитель?

Удобно, когда пополнить резервуар можно просто в процессе работы. Если же специального отверстия нет, чтобы долить воду, придется не только выключить прибор, но и снять с него горячие полные корзинки, открыть нагретый нижний отсек, постараться не обжечься, заливая в него воду. Вряд ли можно сказать, что это удобно. Поэтому перед покупкой важно уточнить в описании модели, как реализовано в ней заполнение водой.

Таймер

Он бывает трех типов:

• механический;

• кнопочный;

• сенсорный.

Самый простой, но и самый надежный — первый. Пароварки с механическим таймером служат верой и правдой годами. Кнопочный позволяет быстрее выбирать время приготовления. Таким таймером оснащают модели с несколькими режимами работы.

Самый современный таймер — сенсорный, им оснащают дорогие модели. Последние также обладают множеством дополнительных функций: отложенным стартом, режимом «Шеф», при котором прибор сам задает время приготовления продуктов по их типу и весу.

Выбирать стоит, ориентируясь на личные предпочтения. И простая, и навороченная пароварки работают зачастую абсолютно одинаково. Критерием выбора здесь могут служить дополнительные функции, реализованные в устройстве, которые делают его использование более удобным.

Другие особенности

По значимости они стоят на последнем месте, но знать о них лишним не будет.

Функция «Быстрый старт». Она может называться по-разному — «Паровой диффузор», «Ускорение нагрева», но суть одна: кипятильник быстро вскипятит воду и устройство начнет готовить не через 20 минут после старта, а всего через пять. Функция полезная.

Дополнительные емкости. Приятно, когда производитель оснастил модель емкостью для варки яиц. В днище такой сделаны специальные углубления, благодаря которым яйца не будут перекатываться с места на место. Полезна и корзинка для варки риса. Так ее называют условно, ведь в ней можно варить абсолютно любые крупы, а не только рис. Ее особенность в том, что в днище нет отверстий. Для приготовления каш в нее засыпают крупу, заливают воду, а под действием пара вода впитывается в зерна.

Длина шнура. Заранее стоит подумать, где будет располагаться прибор и хватит ли длины шнура, чтобы дотянуться до розетки. Производители считают оптимальным шнур длиной 1,2 м. Если он короче одного метра, значит, производитель сэкономил. Также стоит посмотреть, как продумано сворачивание шнура. Если для него нет специального отсека, он будет мешать на кухне.

Рейтинг пароварок — лучшие модели 2021 года

В этот рейтинг включены модели, которые получали положительные отзывы экспертов и хорошо зарекомендовали себя среди пользователей.

Tefal VC1451

Модель с механическим управлением оснащена двумя корзинами из нержавеющей стали. Несмотря на их малое количество, пароварка Tefal обладает большим объемом — целых шесть литров, а чаши из нержавейки допускается мыть в посудомоечной машинке. Таймер поворотный, простой, но надежный. Комплектация включает дополнительную емкость с малыми отверстиями, которую можно использовать для приготовления круп, бобовых.

Среди плюсов модели пользователи отмечают возможность доливать воду во время готовки, автоотключение при критическом уровне жидкости в резервуаре и эффектный дизайн. Среди недостатков — отсутствие функций подогрева продуктов и отложенного старта.

Средняя цена 5790 рублей.

Braun FS 5100

Эту модель пользователи называют оптимальной, так как пароварка Braun сочетает практичность и функциональность. Она оснащена чашами из тонированного пластика объемом три литра каждая. В таких кастрюльках можно готовить большие порции на каждый день. Пластик устойчив к окрашиванию, поэтому после приготовления свеклы или моркови устройство сохранит привлекательный вид. Его значимое преимущество — наличие функции быстрого старта, а также дополнительных контейнеров для яиц, каш и запеканок. Есть режим стерилизации банок и бутылочек, которые оценят молодые мамы и любители делать заготовки.

По отзывам пользователей, достоинство модели — в ее удобстве: чаши можно мыть в посудомоечной машине, а быстрый старт значительно ускоряет приготовление. Недостаток — слишком маленькие отверстия в днище контейнеров, из-за чего при плотном расположении продуктов в нижнем ярусе в верхний поступает мало пара.

Средняя цена 10490 рублей.

Kitfort KT-2035

На первый взгляд, пароварка Kitfort создана для тех, кому нужно много и часто готовить. Она оснащена пятью емкостями, из-за чего выглядит, как башня. На самом деле, производитель позиционирует ее как решение для людей, привыкших к здоровому и разнообразному питанию. Объем контейнеров не велик, едва превышает 1,6 л. В каждом из них удобно готовить одну или две небольшие порции продуктов.

Материал корзин — нержавейка, венчает конструкцию стеклянная крышка, основание выполнено из пластика. Два верхних лотка без отверстий в днище, в них можно варить крупы, бобовые. Есть поддон для сбора сока в процессе готовки. К плюсам модели пользователи относят наличие углублений для яиц в каждом из трех нижних контейнеров, удобные ручки, которые не нагреваются.

Недостатки у модели тоже есть. Ее шнур слишком короткий — всего 60 см. Во время приготовления подлить воду без выключения и разбора конструкции не получится. Окошка для контроля уровня воды нет, но если она испарится, пароварка отключится автоматически.

Средняя цена 5659 рублей.

Philips AVENT SCF870

Эта модель разработана специально для удобного приготовления полезных блюд для малышей. Пароварка Philips оснащена контейнером для продуктов объемом 800 мл. В ней можно готовить овощи, мясо, филе рыбы, а потом одним нажатием кнопки взбить свежеприготовленные продукты в пюре.

Преимущества модели в многофункциональности и компактности. Прибор, совмещающий функции пароварки и блендера, умещается в одном небольшом корпусе. Перед измельчением продукты не нужно перекладывать, а моется контейнер очень просто. Среди недостатков пользователи называют лишь ограниченную функциональность: когда малыш подрастет, пароварка вряд ли найдет применение на кухне.

Средняя цена 8890 рублей.

REDMOND RST-M1101

Модель станет хорошим выбором для семьи из трех-четырех человек. Пароварка REDMOND оснащена тремя пластиковыми контейнерами объемом чуть более трех литров каждый. Корпус выполнен из долговечной нержавейки, а корзины разделены металлическими поддонами. Устройство удобно возможностью долить воду в любой момент, оснащено информативным дисплеем и кнопочным управлением. Одна из полезных функций — отложенный старт.

По отзывам пользователей, съемные поддоны легко мыть. По завершению работы и при испарении воды из резервуара издается громкий сигнал. Недостаток модели в том, что ее сложно «поймать» в магазинах — из-за доступной цены и хорошего функционала разбирают эти пароварки очень быстро.

Средняя цена 4195 рублей.

Moulinex VC1401

Модель тестировали эксперты Роскачества и пришли к выводу, что пароварка Mulinex — лучшая из тех, которые принимали участие в испытаниях. Она оказалась самой тихой, соответствующей заявленной производителем мощности, удобной в использовании. Оснащена двумя пластиковыми контейнерами общим объемом шесть литров и поворотным переключателем с таймером автоотключения. На корпусе предусмотрен индикатор уровня воды, а в процессе приготовления ее можно долить.

Пользователи отмечают среди достоинств компактность и аккуратность исполнения. Из недостатков — слишком маленький объем чаши для приготовления круп.

Средняя цена 3522 рубля.

GFgril GFS-5 MPP

Одна из самых популярных пароварок в недорогом сегменте. Модель с тремя ярусами, объемом около трех литров каждый, подойдет для семьи из трех-четырех человек. Контейнеры компактно складываются при хранении, в комплекте предусмотрены емкости для яиц, каш и поддон для стока воды. Управление механическое, надежное, с возможностью установить отсрочку старта и время приготовления.

По отзывам пользователей, пароварка GFgril привлекательна дизайном — овальная форма лотков удобна для приготовления рыбы. Во время работы не шумит, отверстия в емкостях не забиваются. Соотношение цена-качество особенно нравится покупателям.

Средняя цена 2690 рублей.